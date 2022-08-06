Министр обороны Ганц дал оценку проводимой ЦАХАЛом операции

На совещании с представителями минобороны и руководителей сил безопасности Ганц сообщил об основной цели ЦАХАЛа — не допустить ответной стрельбы по Израилю.

Министр обороны Бени Ганц в субботу провел совещание с начальником штаба и другими высокопоставленными чиновниками в Министерстве обороны.

Ганц провел оценку ситуации с участием глав ведомств сил безопасности и других высокопоставленных должностных лиц министерства обороны, подведя промежуточные итоги.

Министр обороны руководит продолжением наступательных ударов, нацеленных на объекты Исламского джихада и его лидеров. Основная цель — это действия по предотвращению ответной стрельбы по Израилю. Поэтому в субботу ЦАХАЛ атаковал группу боевиков джихада, которые планировали осуществить минометный обстрел израильской территории.

Мишенями Газы должны были стать населенные пункты, расположенные возле границы с сектором Газы. Их действия были успешно парализованы упреждающей атакой ЦАХАЛа.

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«Курсор» ранее информировал, что Тайсир Джабари не будет последней целью. Операция Армии обороны Израиля «Рассвет» против Исламского джихада продолжается. ЦАХАЛ наносит удары и ликвидирует десятки боевиков.

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Кроме того, служба тыла передала инструкции для жителей в радиусе 80 км от сектора Газа.