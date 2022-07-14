Израильтянам рассказали, какие виды хлеба скоро подорожают на 36%

Комиссия по ценообразованию в Израиле уточнила цены на хлеб и анонсировала подорожание некоторых видов продукта на 36%.

С воскресенья, 17 июля, в Израиле ожидается подорожание хлеба. И если министр экономики и промышленности Орна Барбивай заявляла, что цена вырастет приблизительно на 20%, то комиссия по ценообразованию отметила, что за некоторые виды хлеба придется платить на 36% больше.

Об этом сообщает издание «Детали».

Сегодня, 14 июля, комиссия по ценообразованию, состоящая из чиновников минфина и минэкономики, уточнила стоимость некоторых видов хлеба и отметила, что в ближайшее время цена существенно вырастет на белый и стандартный хлеб. Их стоимость не повышалась в течение 5 лет.

По словам чиновников, нынешнее подорожание объясняется обновлением стоимости базовой продуктовой корзины, на которую повлияло повышение цен на муку.

Новые цены на хлеб:

– белый хлеб – 6,96 шекеля (на сегодняшний день – 5,12),

– стандартный хлеб («лехем ахид») – 6,96 (5,12),

– стандартный нарезанный хлеб – 7,91 (7,11),

– хала – 6,26 (5,17).

Стоимость белого нарезанного хлеба не изменится.

«Курсор» ранее писал, что министр экономики и промышленности Орна Барбибай заявила о том, что продолжит добиваться улучшения механизма ценообразования на контролируемые государством продукты так, чтобы принимались во внимание соображения благосостояния населения.

Еще мы писали, что между Израилем и Казахстаном были достигнуты договоренности по поводу поставок пшеницы, которые помогут решить продовольственный кризис.