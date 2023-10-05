Израильтянам рассказали об изменении погоды в ближайшие дни

В стране будет наблюдаться переменная облачность, местами возможны мелкие дожди.

В четверг, 5 октября, согласно прогнозу синоптиков, в Израиле температура воздуха снова немного поднимется, однако в некоторых районах могут пройти кратковременные осадки.

Об этом сообщает Telegram-канал "Израиль Сегодня".

Дожди ожидаются в центре и на севере страны. В Иерусалиме столбики термометра сегодня поднимутся до 18-28 градусов, в Тель-Авиве ожидается 23-30 градусов, в Хайфе - 23-28 градусов, в Эйлате - 24-35 градусов, в Беэр-Шеве – 20-32 градусов, в Мицпе-Рамоне – 19-25 градусов, на побережье Мертвого моря – 27-35 градусов, в Ашкелоне и Ашдоде – 23-30 градусов, в Ариэле – 20-30 градусов, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 23-34 градуса, на Голанских высотах – 20-32 градуса.

Температура воды у побережья Средиземного моря составит 28 градусов, ожидается слабый ветер.

В пятницу, 6 октября, израильтян предупредили, что дождливая погода пойдет на спад, но температура воздуха также опустится и будет ниже, чем в среднем по сезону. В субботу-воскресенье, 7-8 октября,погода существенно не изменится.

"Курсор" писал ранее, что в середине сентября на Израиль обрушился шторм "Даниэль". Существенного ущерба тропический циклон городам не нанес, но израильтяне были удивлены интенсивностью осадков. Стало известно, какие населенные пункты "накрыло" сильными дождями.

Еще мы писали, что в Тель-Авиве впервые выпал дождь после нескольких месяцев изнурительной жары. Местные жители поделились в социальных сетях соответствующим видео.