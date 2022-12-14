Израильтянам в декабре досрочно выплатят многие социальные пособия

Выплату решили произвести на пять дней раньше.

Служба национального страхования Израиля («Битуах леуми») объявила о досрочной выплате многих социальных пособий для граждан в этом месяце, в канун праздников.

Выплату пособий в декабре произведут в следующий четверг 22 декабря, а не 28.

В службе национального страхования уточнили, что досрочно будут выплачены пособия по обеспечению прожиточного минимума («автахат ахнаса»), по старости, в связи с потерей кормильца, алименты, пособия по инвалидности и на ребенка-инвалида, на особые услуги для тяжелых больных, пособие по мобильности, по уходу и пособие для узников Сиона.

«Курсор» писал ранее, что с января следующего года суммы большинства пособий от Службы Национального страхования («Битуах Леуми») могут увеличиться на 5 процентов, а пособия по инвалидности — на 10 процентов.

Еще мы писали, что Служба национального страхования («Битуах леуми») представила циркуляр, с помощью которого родители детей с нарушениями речи, могут проверить право на получение пособия.

Напомним, что в Израиле стремительно растет число граждан, имеющих право на пособие по уходу. В этом году им будет выплачено 14 миллиардов шекелей.

Читайте также, что Служба национального страхования «Битуах леуми» заплатит сотрудникам, уволенным из-за банкротства предприятий в период эпидемии коронавируса.