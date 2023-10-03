Израильтянам запретили купаться на одном из пляжей Хайфы — названа причина

Ограничения будут действовать до получения следующего уведомления от представителей минздрава.

Сегодня, 3 октября, в министерстве здравоохранения Израиля обратились к гражданам с предупреждением, касательно купания на Тихом пляже ("Ха-хоф ха-шакет") в Хайфе. Отдыхающим настоятельно не рекомендуют сейчас там плавать.

Об этом пишет издание "Детали".

На указанном пляже ввели временный запрет из-за аномального уровня загрязнения морской воды. Однако, на другие пляжи города он не распространяется, там по-прежнему можно купаться и отдыхать.

В министерстве здравоохранения указали, что запрет на купание на Тихом пляже будет снят после того, как качество воды вернется к нормальным показателям. Об этом ведомство объявит отдельно.

"Курсор" писал ранее, что неделю назад, из-за поломки на насосной станции, в ручей Сорек (один из самых длинных в Израиле) попали неочищенные сточные воды, в результате загрязнения водоема произошел массовый мор рыбы.

Еще мы писали, что в министерстве здравоохранения Израиля опубликовали предупреждение к общественности и назвали три пляжа, где сейчас купаться крайне не рекомендуется.

Напомним, что согласно данным министерства, только 71,2 процента бесплатных пляжей в Израиле были оценены как "очень чистые" или "чистые" во второй половине августа 2023 года, в то время как в прошлом году такую оценку получили 90 процентов пляжей.

Читайте также, что Тель-Авив оказался в списке "лучших пляжных городов" мира. Авторы отмечают, что город может похвастаться красивой архитектурой, ухоженностью, прекрасным прибрежным песком и ночной жизнью, не уступающей Ибице.