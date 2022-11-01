Израильтяне активно голосуют: ЦИК отчиталась о явке избирателей на 16:00

Сегодня, 1 ноября, в Израиле проходят выборы. Отдать свой голос израильтяне могут на более 12 тысяч избирательных участках до 22:00. Согласно данным Центральной избирательной комиссии, по состоянию на 16:00, явка на выборах составляет 47,5%.

Это самый высокий показатель с 1999 года и на 5,2% больше, чем к этому часу на предыдущих выборах. На данный момент проголосовало около 3 224 35 израильтян.

Вероятно, к концу дня явка составит выше 70%. Заявления о нарушениях на избирательных участках уже поступили от трех партий. Некоторые избиратели вели себя агрессивно по отношению к членам избирательной комиссии, в частности такие инциденты были зафиксированы в районе Крайот в пригороде Хайфы и в Кармиэле на севере Израиля.

Ожидается, что обновления от Центральной избирательной комиссии относительно результатов голосования будут поступать каждые два часа, поэтому следующее обновление будет сделано в 18:00.

«Курсор» писал ранее, что большинство участков в Израиле открыты с 7:00 до 22:00. Первые официальные данные ЦИК могут появиться поздно к полуночи во вторник или уже за полночь. Окончательные результаты выборов станут известны в четверг к полудню.

Еще мы писали, что полиция была готова к проявлениям агрессии на выборах и даже к актам насилия. Поэтому силы безопасности находятся в режиме повышенной боеготовности.

Напомним, что партия Хадаш-Тааль сообщила, что к 12 часам дня явка в арабской общине составила всего 12%.