Израильтяне могут не надеяться на спад цен на рейсы в Азию — эксперты

Несмотря на открытие воздушного пространства Саудовской Аравии, рост цен на топливо и отсутствие конкуренции на рейсах в восточном направлении из Израиля означают, что авиабилеты не станут дешевле.

Открытие воздушного пространства Саудовской Аравии для израильских перевозчиков на всех рейсах в Израиль и из Израиля меняет правила игры, но ожидания того, что рейсы в Таиланд и другие страны Азии станут дешевле еще через две недели, могут не оправдаться.

Во-первых, чтобы израильские рейсы могли сократить свои маршруты в Южную и Восточную Азию, Оман также должен согласиться открыть свое воздушное пространство. Ожидается, что Оман согласится, но еще не дал свое согласие. Во-вторых, из-за более дорогого авиатоплива цены на билеты растут, хотя рейсы в Таиланд и Индию на два часа короче, нет уверенности в том, что цены снизятся.

Тем не менее, большая новость заключается в том, что полеты будут значительно короче. El Al может переосмыслить запуск прямых рейсов в Австралию, которая находится на таком же расстоянии, как и Лос-Анджелес. Israir и Arkia, которые летают в Индию и Таиланд, также выиграют от более коротких маршрутов.

El Al также может восстановить вариант прямых рейсов в Токио, которые были отменены из-за пандемии Covid. Более короткий пятичасовой маршрут в Индию означает, что El Al может выделить узкофюзеляжные 787 для этого маршрута и освободить широкофюзеляжные Dreamliner 787 для маршрута в Токио.

Таким образом, оперативная гибкость, экономия на топливе, которое является основным элементом стоимости авиабилетов, могут позволить авиакомпаниям манипулировать ситуацией в свою пользу в интересах компании. Стоимость билетов в основном отражает конкуренцию, поэтому, пока El Al является единственным израильским перевозчиком, работающим в Таиланд на данный момент, у него не будет причин значительно снижать цены, хотя Arkia рассматривает возможность запуска рейсов в Таиланд.

Эксперт по авиации Джозеф Фишер сказал: «Сосредоточение внимания на преимуществах, которые это дает для израильских пассажиров, упускает из виду реальное преимущество: открытие туризма в Израиль из Азии, самого густонаселенного континента в мире, который стал ведущим экспортером туризма».

Фишер отмечает, что у Израиля есть авиационные соглашения со странами, которые не полностью осознали свои права, такими как Япония, Австралия, Таиланд, Южная Корея, Сингапур и другие.

«Эти договоренности до сих пор не реализованы, потому что выполнять рейсы по длинному маршруту было экономически невыгодно», — добавил он.

Фишер также подчеркивает потенциал въездного туризма по более коротким маршрутам: «Более короткая физическая близость приблизит Израиль к христианским паломникам с Филиппин, Индии и Вьетнама, и правительство должно продвигать эту тему с необходимым пониманием и вниманием».

Ранее Курсор писал, что в Израиле запускают международные рейсы из аэропорта Рамон. В аэропорту Рамон нет длинных очередей, пассажирам нужно прибыть всего за два часа до вылета, и будет бесплатная долгосрочная парковка.

Курсор сообщал, что в Бен-Гурионе закроют Терминал 1: озвучены сроки. В последнее время в аэропорту наблюдается хаос, огромные очереди, проблемы с прохождением контроля безопасности и выдачей багажа.

Кроме того, пассажирам с севера будет предоставлена ​​услуга ранней регистрации в аэропорту Хайфы за день до их рейса. Услуга будет доступна на следующей неделе. Это должно помочь разгрузить аэропорт Бен-Гурион.

Наша редакция сообщала, что работники аэропорта Бен-Гурион распотрошили чемоданы туристов. В аэропорту Бен-Гурион вспыхнул большой скандал. Так, в сети начал распространяться видеоролик, на котором видно, как сотрудники аэропорта разбрасывают вещи из чемоданов туристов.