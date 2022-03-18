Внук Нельсона Манделы обвинил Израиль в нападении россии на Украину

Нкоси Звеливелиле Мандела, член Национальной ассамблеи ЮАР, обвинил «неонацистов», Израиль и НАТО во вторжении россии в Украину.
Свое мнение он высказал во время конференции, проведенной Панафриканской палестинской сетью солидарности в Дакаре, Сегал.
«Позади них лежат руины Афганистана, Сирии и Ирака. В этом позорном начинании к ним присоединяются неонацисты в Украине, военные псы Израиля апартеида и те в НАТО, которые намерены продвигать политику холодной войны».
Мандела-младший также заявил, что мир действовал с «глубоким лицемерием, худшей близорукостью и вопиющим расизмом» на фоне кризиса в Украине.
Ранее наш сайт писал, что мэр украинского Днепра обвинил правительство Израиля в трусости.
Кроме того, Курсор сообщал, что российский беспилотник был сбит после полета в воздушном пространстве НАТО.
Еще напомним, что в россии продолжают угрожать НАТО.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!