Внук Нельсона Манделы обвинил Израиль в нападении россии на Украину

Мандела является главой Традиционного совета Мвезо и стойким сторонником движения «Бойкот, отчуждение и санкции» (BDS). По данным BBC, он принял ислам в конце 2015 года.

Нкоси Звеливелиле Мандела, член Национальной ассамблеи ЮАР, обвинил «неонацистов», Израиль и НАТО во вторжении россии в Украину.

Свое мнение он высказал во время конференции, проведенной Панафриканской палестинской сетью солидарности в Дакаре, Сегал.

«Позади них лежат руины Афганистана, Сирии и Ирака. В этом позорном начинании к ним присоединяются неонацисты в Украине, военные псы Израиля апартеида и те в НАТО, которые намерены продвигать политику холодной войны».

Мандела-младший также заявил, что мир действовал с «глубоким лицемерием, худшей близорукостью и вопиющим расизмом» на фоне кризиса в Украине.

Ранее наш сайт писал, что мэр украинского Днепра обвинил правительство Израиля в трусости.

Кроме того, Курсор сообщал, что российский беспилотник был сбит после полета в воздушном пространстве НАТО.

Еще напомним, что в россии продолжают угрожать НАТО.

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