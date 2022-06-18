Израильтяне продолжают летать в Стамбул

Высокопоставленные израильские официальные лица призывают израильтян в Стамбуле вообще не покидать гостиничные номера и как можно скорее вернуться на родину.

Израильтян уже не раз предупреждали о том, что летать в Турцию опасно. Однако большое количество израильских туристов продолжают посещать Стамбул и другие города. Так, 18 июня рейсы из аэропорта «Бен-Гурион» в Стамбул вылетали полностью загруженными.

Предполагается, что количество посетивших Турцию израильтян в июне достигнет 240 тысяч человек. На данный момент в Стамбуле находится примерно 2 тысяч граждан еврейского государства.

Спецслужбы настаивают на том, что иранские террористы хотят устроить теракт против израильтян в Стамбуле. Тем туристам, которые все-таки решили остаться в городе, рекомендуют соблюдать хотя бы базовые меры предосторожности: не посещать рестораны и популярные туристические объекты.

Более того, желательно вовсе не покидать номера гостиниц, а также как можно быстрее вернуться домой.

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что Лапид поблагодарил главу МИД Турции за помощь в предотвращении атак Ирана на израильтян.

Кроме того, Курсор писал, что Израиль и Турция предотвратили попытки иранской террористической ячейки против израильтян.

Еще напомним, что главный раввин Турции попросил израильтян покинуть страну.