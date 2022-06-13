Израильтяне смогут платить за электричество по-новому

Согласно условиям нового тендера от Хеврат-Хашмаль, клиент будет тратить куда меньше времени на оплату счета. Это касается как оплаты наличными, так и при помощи карт.

Компания «Хеврат-хашмаль» заявила, что, согласно новому тендеру, можно будет оплачивать счета за электроэнергию в сетях розничной торговли. Тендер предполагает, что платежи будут приниматься и наличными, и при помощи платежных карт. Предполагается, что в тендере примут участие самые крупные торговые сети страны.

Как рассказал гендиректор Хеврат-хашмаль» по вопросам сервиса и маркетинга Орен Хельман, люди с низкими доходами предпочитают оплачивать счета за электроэнергию наличными. Чаще всего они это делают в отделениях Почтового банка.

Отметим, что система торговых сетей Израиля уже давно выполняет подряды на оказание различных услуг. К примеру, выдачу почтовых отправлений, прием платежей за тест на вождение транспортного средства и прочие.

Ранее редакция Курсора сообщала, что правительство намерено проголосовать за вступление Израиля в Фонд культуры ЕС. Спорную заявку о членстве в Фонде культуры Европейского Союза должно в воскресенье рассмотреть правительство. По условиям сотрудничества это лишит финансовой поддержки культурные организации Иудеи и Самарии.

Также наш сайт писал, что власти Тель-Авива утвердили план строительства нового района на сотни домов.

Еще напомним, что в правительственной коалиции предлагают повысить еще один налог.