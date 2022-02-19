Израильтяне спешат на отдых за границу

Все дело в том, что министерство здравоохранения Израиля рекомендовало значительно ослабить карантинные ограничения для туристов, которые возвращаются из-за границы.

После того, как на этой неделе министерство здравоохранения рекомендовало смягчить карантинные правила для туристов, израильтяне поспешили забронировать отпуск за границей. Авиакомпании, а также туристические агентства уже начали готовиться к наплыву желающих отдохнуть в других странах.

В настоящее время ограничения требуют, чтобы непривитые дети, возвращающиеся в Израиль, находились в карантине в течение пяти дней. Если рекомендации будут одобрены, на них будут распространяться те же ограничения, что и на вакцинированных детей и взрослых. Так, они будут проходить тестирование в аэропорту Бен-Гурион при приземлении и оставаться в карантине не более 24 часов.

Туристические агентства заявили, что они зафиксировали значительный рост интереса к заграничным поездкам.

Авиакомпания «Эль-Аль» уже наняла новых сотрудников, чтобы они помогали обслуживать телефонные линии.

Важно, как сообщили журналисты, увеличение спроса на отдых за границей привело к росту цен на билеты.

Ранее Курсор сообщал, что в минздраве рассказали, какой вакциной будут прививать израильтян с ослабленным иммунитетом.

Кроме того, мы писали, что в минздраве рассказали, кто из школьников должен проходить самоизоляцию.

Еще напомним, что Салман Зарка прокомментировал ситуацию с коронавирусом в Израиле.

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