Израильтянина отправили в тюрьму за призывы убивать арабов в Facebook

Мировой суд в Петах-Тикве приговорил его с начала к тюремному заключению на срок от 9 до 26 месяцев, но затем смягчил приговор и назначил Зоарецу условный тюремный срок, общественные работы и штраф 2000 шекелей. Но прокуратура обжаловала это решение.

В Окружном суде Центрального округа удовлетворили апелляцию прокуратуры. Таким образом был ужесточен приговор жителю Петах-Тиквы за расизм и подстрекательство к насилию. Так, 37-летний Зоар Зоарец в социальной сети Facebook с 2013 по 2017 года публиковал посты с призывами к насилию в отношении арабов в Израиле.

Сообщается, что подсудимый публиковал посты во время особой напряженности в стране.

К примеру, в 2015 году во время арабских беспорядков в Иудее и Самарии, а также на Храмовой горе Зоарец в одном из постов сравнил арабов с раковой опухолью.

Также Зоарец выступал с призывами к насилию в отношении сотрудников служб безопасности, за что его не раз допрашивали. Таких постов было более 40.

Мировой суд в Петах-Тикве приговорил Зоареца к тюремному заключению на срок от 9 до 26 месяцев, но затем смягчил приговор. И вот прокуратура обжаловала это решение, а потом Зоарец отсидит 9-месячный срок в тюрьме за призывы.

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