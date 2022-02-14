Полиция накрыла нелегальную свалку отходов под Иерусалимом

В Иерусалиме полиция арестовала 23 человека, которые подозреваются в причастности к вымогательству, отмыванию денег и мошенничеству. Они также организовали свалку под городом и незаконный бизнес по утилизации отходов. Сумма неуплаченных налогов составляет десятки миллионов шекелей.
Примечательно, что для того, чтобы арестовать преступников, правоохранители организовали целую спецоперацию, в которой приняли участие сотни полицейских.
Спецназ совершил рейд в арабский квартал Иерусалима. Также были привлечены сотрудника министерства окружающей среды и других ведомств.
Расследование продолжалось на протяжении нескольких месяцев. В рамках расследования были собраны доказательства о десятках подозреваемых.
Преступная организация нанесла сильный ущерб окружающей среде, в частности, реке Кедрон.
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