Полиция накрыла нелегальную свалку отходов под Иерусалимом

В ходе спецоперации был произведен обыск в домах подозреваемых, где было обнаружено и изъято множество документов, счетов-фактур, печатей и договоров и крупная сумма наличных денег.

В Иерусалиме полиция арестовала 23 человека, которые подозреваются в причастности к вымогательству, отмыванию денег и мошенничеству. Они также организовали свалку под городом и незаконный бизнес по утилизации отходов. Сумма неуплаченных налогов составляет десятки миллионов шекелей.

Примечательно, что для того, чтобы арестовать преступников, правоохранители организовали целую спецоперацию, в которой приняли участие сотни полицейских.

Спецназ совершил рейд в арабский квартал Иерусалима. Также были привлечены сотрудника министерства окружающей среды и других ведомств.

Расследование продолжалось на протяжении нескольких месяцев. В рамках расследования были собраны доказательства о десятках подозреваемых.

Преступная организация нанесла сильный ущерб окружающей среде, в частности, реке Кедрон.

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