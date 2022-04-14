Израильтянину Саги Муки вернули из ремонта олимпийскую медаль

Израильский дзюдоист, который был вынужден вернуть свою олимпийскую бронзовую медаль из Токио из-за облупившейся краски, сегодня утром получил ее обратно полностью отреставрированной.

Всего через полгода после великого достижения бывший чемпион мира Саги Муки, выступающий в весовой категории до 81 кг, был вынужден вернуть медаль организаторам, обнаружив, что с нее начала сходить краска, причем он не касался ее вообще.

Об этом передает Israel Hayom.

Муки, который прибыл сегодня, чтобы забрать медаль из Олимпийского комитета Тель-Авива, сказал: «Наконец-то медаль вернулась, и новая медаль выглядит даже лучше, чем та, которую я получил в Токио. У меня сердце замерло, когда пришлось ее отдать, но теперь я позволю моей матери хранить медаль должным образом».

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Ранее Муки рассказывал Israel Today в то время: «Вероятно, я получил испорченную медаль, вся краска на медали сошла. Я не поливал ее водой и не делал с ней ничего, что не следует делать, просто краска со временем слезла. Она лежала в коробке, правильно хранилась. Я ее почти не вынимал».

Он добавил: «Я увидел публикации, что я не первый, у кого такое случилось, и решил разобраться в этом вопросе. Я обратился в Олимпийский комитет Израиля, и они поговорили с японцами, которые захотели вернуть медаль или, возможно, перекрасить ее».

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