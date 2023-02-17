Израильтянка победила на чемпионате мира по смешанным единоборствам

19-летняя израильтянка Шакед Насимян стала чемпионкой мира в состязаниях по смешанным единоборствам (ММА), прошедших в Сербии.

Об этом сообщили в израильской федерации ММА.

Это первый международный турнир для израильтянки, завершившийся столь успешно, где она выступала в весовой категории до 70 кг (соревновались спортсмены в возрасте до 21 года) в составе израильской сборной по смешанным единоборствам.

После трех раундов доминирования над Угилой Джумановой Насимян единогласным решением судей одержала победу и завоевала золотую медаль.

«Насимян творит историю для Израиля. Большое уважение Шакед, занявшей первое место в своем первом международном турнире и в женской сборной», – сказано в заявлении федерации.

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Ранее мы рассказывали, что на фоне бойкота президент клуба «Барселона» Жоан Лапорта пригласил представителей посольства Израиля в Испании на футбольный матч против «Манчестер Юнайтед» и сделал представителям посольства подарки – футболки «Барселоны».

На церемонии перед матчем он подчеркнул давнюю приверженность клуба прекрасным отношениям с Государством Израиль и народом Израиля. В ответ израильские дипломаты вручили Лапорте израильский флаг и поблагодарили его за многолетнюю поддержку Израиля, дружбу и совместную деятельность по наведению моста между народами посредством спорта.

«Курсор» сообщал, что Израиль хочет арендовать Роналду для налаживания отношений с Саудовской Аравией.

Помимо этого недавно во Франции вспыхнул скандал – там во время футбольного матча сняли порно на стадион.