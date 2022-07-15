Израильтянка сорвалась с обрыва и погибла возле озера Кинерет

На место была вызвана бригада парамедиков МАДА. Они спустились вниз вместе с оборудованием, однако женщина уже была мертва.

40-летняя израильтянка упала с обрыва во время велосипедной прогулки. В результате полученных травм женщина скончалась.

Инцидент произошел в районе Пурия возле озера Кинерет.

Все случилось утром. Парамедиков МАДА вызвали в 10:56. Как рассказал врач Шимон Акнин Сапир, который был в команде, приехавшей на вызов, с края обрыва они спускались пешком, неся на себе все необходимое оборудование.

«Мы обнаружили женщину без признаков жизни. Нам оставалось только констатировать ее смерть», — сказал медик.

Ранее наш сайт сообщал, что в Петах-Тикве парализованная женщина несколько дней оставалась одна с умершим мужем. Несколько дней тело 56-летнего мужчины, жителя Петах-Тиквы, разлагалось, пока рядом находилась его парализованная жена. Женщина была прикована к постели, а потому никого не могла позвать на помощь.

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