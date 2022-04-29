Израильтянка Тимна Нельсон-Леви завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо

Нельсон-Леви родилась в еврейской семье американцев Шмуэля и Лауры, которые репатриировались в Израиль в 1985 году и поселились в Иерусалиме.

Израильская делегация закончила первый день чемпионата Европы по дзюдо в Софии двумя медалями.

Тимна Нельсон-Леви завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов. 27-летняя дзюдоистка, новый чемпион Европы, победила француженку Сару-Леони Сизик, олимпийскую чемпионку из Токио, в финале.

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До этого Тимна победила соперников из Хорватии, Чехии и Германии.

תמנע נלסון לוי אחרי הזכייה במדליית זהב באליפות אירופה בג'ודו: "זה חלום. נתתי את כולי, הרגשתי מעולה לכל אורך התחרות. הייתה לי הכנה מעולה"@YoavBorowitz pic.twitter.com/ruQSIoON6n — כאן חדשות (@kann_news) April 29, 2022

Кроме того, Шира Ришони завоевала бронзовую медаль в категории до 48 килограммов. Это первая медаль на чемпионатах Европы для 31-летней спортсменки.

Ранее Курсор писал, что бадминтонист Миша Зильберман вышел в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Мадриде. Израильтянин еще никогда не был так близок к месту на подиуме в самом важном континентальном соревновании.

Напомним также, что Букай Мелда установил новый израильский рекорд в беге на 10 000 метров, заняв первое место на чемпионате Израиля, проходившем в Хадар-Йосефе, с результатом 28:00,76 минуты.

Еще Курсор сообщал, что Анастасия Горбенко побила рекорд Израиля на дистанции 50 м брассом в Марселе.