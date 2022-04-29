Израильтянка Тимна Нельсон-Леви завоевала золотую медаль на чемпионате Европы по дзюдо

Израильская делегация закончила первый день чемпионата Европы по дзюдо в Софии двумя медалями.
Тимна Нельсон-Леви завоевала золотую медаль в весовой категории до 57 килограммов. 27-летняя дзюдоистка, новый чемпион Европы, победила француженку Сару-Леони Сизик, олимпийскую чемпионку из Токио, в финале.
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До этого Тимна победила соперников из Хорватии, Чехии и Германии.
Кроме того, Шира Ришони завоевала бронзовую медаль в категории до 48 килограммов. Это первая медаль на чемпионатах Европы для 31-летней спортсменки.
Ранее Курсор писал, что бадминтонист Миша Зильберман вышел в полуфинал чемпионата Европы, который проходит в Мадриде. Израильтянин еще никогда не был так близок к месту на подиуме в самом важном континентальном соревновании.
Напомним также, что Букай Мелда установил новый израильский рекорд в беге на 10 000 метров, заняв первое место на чемпионате Израиля, проходившем в Хадар-Йосефе, с результатом 28:00,76 минуты.
Еще Курсор сообщал, что Анастасия Горбенко побила рекорд Израиля на дистанции 50 м брассом в Марселе.