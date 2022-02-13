Известная еврейская организация призвала власти Израиля поддержать Украину в борьбе с РФ

Анонсирована акция в Тель-Авиве под офисами правительства. Активисты хотят добиться того, чтобы власти еврейского государства встали на сторону Запада и Украины в борьбе с агрессивными намерениями России.

Организация Israeli Friends of Ukraine на своей странице в социальной сети Facebook выпустила заявление по поводу сложившейся ситуации на границах Украины.

Активисты заявили, что их очень беспокоит тот факт, что Российская Федерация стянула к границам Украины более 100 тысяч солдат и офицеров, очень большое количество военной техники. Они напомнили, что война Украины с Россией продолжается с 2014 года. Еще тогда РФ оккупировала полуостров Крым и начала войну в Луганской и Донецкой областях, воспользовавшись помощью местных коллаборационистов.

Активисты заявили, что Москва угрожает не только Украине, но и всей Европе. В организации напомнили о дружбе Израиля с Украиной.

«Несмотря на постоянный подъём антисемитских сил в Европе, Украина борется на конституционном и социальном уровне с этим явлением. Так, например, в 2021 году в Украине был принят закон о борьбе с антисемитизмом и предложили закон о признании ХАМАС террористической организацией», — сообщили активисты.

В организации сообщили, что понимают желание правительства сохранить безопасность на Ближнем Востоке. При этом активисты уверены, что еврейскому государству необходимо поддержать Украину, не стоять в стороне.

«Призываем политическое руководство Израиля доказать свою преданность демократико-либеральным ценностям и вместе с западными странами повлиять на руководство России…», — написали активисты в своем сообщении.

Активисты организовывают в Тель-Авиве акцию, чтобы поддержать Украину. Она запланирована на пятницу 18 февраля с 9:30 до 12:00.

Подробности можно узнать по ссылке.

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