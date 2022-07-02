Неизвестный ворвался в синагогу Иерусалима с ножом и ранил двоих

Мужчина ворвался в синагогу и начал оскорблять находящихся там людей. Затем конфликт дошел до того, что злоумышленник достал нож и ударил им двух человек. К счастью, нарушителя уже задержала полиция.

В Иерусалиме неизвестный ворвался в синагогу с ножом и ранил двоих.

Об этом сообщили на телеграм-канале Люди в черном.

«На исходе Шаббата, во время вечерней молитвы неизвестный ворвался в синагогу хасидов Душинский на улице Шмуэль а-Нави. После словесных оскорблений он ударил ножом двух человек», — написали администраторы канала.

Сообщается, что раненые были доставлены в больницу, а нападавший задержан полицией. Предварительно, речь не идет о преступлении на национальной почве.

Также на канале показали видео с места событий:

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