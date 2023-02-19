Известный российский журналист доставлен в израильскую больницу в тяжелом состоянии

По мнению родственников, Николая Сванидзе отравили российские власти за выступления против войны в Украине.

Известный российский журналист Николай Сванидзе доставлен в Израиль и госпитализирован в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Israel Info.

Близкие 67-летнего Сванидзе сообщили израильским журналистам, что его, вероятно, отравили российские власти за выступления против войны в Украине.

6 февраля российские телеграм-каналы сообщили, что Сванидзе госпитализирован в тяжелом состоянии в реанимационное отделение инфекционной клинической больницы, у него диагностированы пневмония и отек легких, а также “нарушена работа мозга”.

Также отмечалось, что состояние журналиста “осложняют сопутствующие заболевания — хроническая ишемия головного мозга и гипертония третьей стадии”.

На днях появились сообщения, что Сванидзе пришел в сознание, но все еще подключен к аппарату ИВЛ. Позже появилась информация, что бывшую телезвезду “перевезли в другую больницу» на фоне улучшения состояния, на переводе настояли его родственники.

До ноября прошлого года известный журналист, бывшая звезда нтв*, входил в президентский “совет по правам человека”, несмотря на открытую антивоенную позицию. В конце прошлого года Сванидзе исключили из СПЧ.

Как сообщал Курсор, известный российский журналист Александр Невзоров был заочно приговорен к восьми годам лишения свободы московским судом после того, как он признал его виновным в распространении «фейковых новостей» о российской армии.

В прошлом году следователи возбудили дело против Невзорова за публикации в социальных сетях, в которых он обвинял российские вооруженные силы в преднамеренном обстреле родильного дома в украинском городе Мариуполь, что москва назвала ложным.

В заявлении суда говорится, что он будет отбывать свой срок в колонии строгого режима, если когда-либо вернется в россию, и ему запретили управлять интернет-контентом в течение четырех лет.

Невзоров, который ведет канал на YouTube с почти 2 миллионами подписчиков, назвал расследование против него нелепым и уехал из страны с женой в марте прошлого года. Теперь у него украинское гражданство.

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