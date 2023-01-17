Йоав Киш озвучил главную задачу Минобразования

Главная задача министерства образования Израиля на данный момент – увеличить бюджеты ультраортодоксальным школам.

Об этом сегодня, 17 января, заявил на заседании финансовой комиссии Кнессета глава Минобразования Йоав Киш, информирует портал Детали.

Отмечается, что Киш пообещал этим учебным заведениям «очень значительное увеличение бюджета».

«Мы следим, чтобы соотношение было 100% на 100%. Могут быть и другие ключевые задачи, но это одна из важнейших задач в текущем бюджете», — сказал министр.

Издание напоминает, что государство планирует заставить городские власти финансировать строительство ультраортодоксальных учебных заведений, хотя бы частично. Главы местных властей активно сопротивляются тому, чтобы выделять на это деньги из городских бюджетов.

По словам Киша, местным властям все же придется раскошелиться, хотя большую часть расходов возьмет на себя Министерство образования.

«Есть пробелы, которые мэрам придется закрыть. Но большие бюджеты предоставит Министерство образования. Мы ищем решения по этому вопросу», — сказал министр.

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