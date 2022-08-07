Кабинет министров обсуждает возможность окончания операции в Газе

ШАБАК заявил, что Израиль выполнил большинство своих задач в рамках операции «Рассвет», но министры пока не уверены, что есть условия для прекращения огня.

В воскресенье представители правительства и Минобороны рассматривали вопрос о завершении операции «Рассвет«, которая за два дня достигла основных поставленных целей, но обстрелы палестинского Исламского джихада продолжают накрывать Израиль.

Глава Агентства безопасности Израиля Ронен Бар сообщил министрам Кабинета безопасности, что Израиль выполнил большинство задач, поставленных в начале операции в Газе в пятницу днем. Перед началом операции жители близлежащих к Газе городов в течение трех дней находились в оцеплении из-за угроз эскалации Исламского джихада.

Один из министров, присутствовавших на закрытой встрече, заявил, что Израиль не намерен расширять операцию, но пока нет условий для прекращения огня.

Премьер-министр Яир Лапид заявил в воскресенье, что «эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется».

Лапид поблагодарил военных ЦАХАЛа и ШАБАКа за ликвидацию высокопоставленного террориста и лидера Исламского джихада Халеда Мансура, что является «выдающимся достижением».

Наш сайт писал, что ЦАХАЛ обнародовал новые кадры авиаудара по высокопоставленному командиру «Исламского джихада». Армия обороны Израиля опубликовала новое видео авиаудара, в результате которого в секторе Газа был ликвидирован Тайсир Джабари, высокопоставленный представитель террористической организации «Исламский джихад».

Ранее редакция нашего сайта сообщала, что ЕС, россия и Великобритания отреагировали на операцию ЦАХАЛа в Газе.

«Курсор» писал, что Служба тыла напомнила, как вести себя при сигнале воздушной тревоги.