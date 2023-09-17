Как Израиль выглядит с высоты птичьего полета – впечатляющее видео

Захватывающие дух кадры сделали с помощью беспилотника.

Появилось видео, которое в очередной раз продемонстрировало всю красоту Израиля.

Об этом сообщили в Telegram-канале министерства иностранных дел Израиля.

Ролик сняли с помощью беспилотника, который пролетел над городами и пустынями, лесами и полями, горами и пляжами.

Ранее мы писали, что в праздничный период около 250 тысяч израильтян посетили национальные парки и заповедники нашей страны. Наибольшей популярностью пользовались национальный парк Яркон (Тель-Афек), Ган ха-Шлоша (Сахне), парки в Ашкелоне и Кейсарии, а также Мецада (Масада).

Кроме этого, около 6 тысяч человек решили заночевать 16 и 17 сентября на природе. Для этого они воспользовались оборудованными кемпингами и стоянками.

"Курсор" сообщал, что в Центральном статистическом бюро на Рош ха-Шана поделились статистикой касательно населения нашей страны, которое приближается к 10 млн – сейчас оно составляет 9,8 млн жителей. Так, в Израиле живет 7,181 млн евреев (73%, но это число падает с каждым годом), 2,065 млн (21%) арабов и 549 тысяч (6%) остальных народов. За последние 12 месяцев в страну прибыло 66 тысяч новых репатриантов.

Также недавно врачи дали израильтянам 9-ть самых важных и простых в исполнении советов по здоровью на новый год.

Помимо этого недавно специалисты рассказали, какое место занял Израиль среди самых могущественных стран мира в 2023 году.