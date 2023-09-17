Сколько израильтян отдохнули на природе в праздничный период – статистика

Названы наиболее популярные места среди наших граждан.

Во время праздничных дней приблизительно 250 тысяч человек стали посетителями национальных парков и заповедников Израиля.

Об этом сообщает Maariv.

Наиболее популярными в этот период стали национальный парк Яркон (Тель-Афек), Ган ха-Шлоша (Сахне), парки в Ашкелоне и Кейсарии, а также Мецада (Масада). Приблизительно 6 тысяч человек ночевали 16 и 17 сентября на природе, используя для этого оборудованные кемпинги и стоянки.

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