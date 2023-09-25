Какие проценты начисляют израильские банки на вклады в депозиты - статистика

Экономисты рассказали, на сколько выгодно сейчас открывать депозитные счета.

В настоящее время израильские банки предлагают высокие проценты по депозитам, и эти ставки, скорее всего, достигли возможного максимума.

Об этом сообщает "НЭП".

Согласно мнению многих аналитиков, Банк Израиля вероятнее всего не изменит свою ключевую ставку на следующем заседании монетарной комиссии 23 октября. Если оптимистичные прогнозы сбудутся, инфляция в Израиле начнет постепенно снижаться в следующем году, что может привести к снижению ключевой ставки Банка Израиля. В таком сценарии банки также снизят проценты, начисляемые на депозиты клиентов.

За последний год израильтяне перевели более чем 300 млрд шекелей с текущих счетов на депозиты, что почти вчетверо больше, чем было вложено в финансовые фонды. Несмотря на то, что фонды обычно приносят большую прибыль по сравнению с депозитами, израильтяне по-прежнему отдают предпочтение обычным банковским депозитам.

Интересно, что два крупнейших банка - "Хапоалим" и "Леуми" - сегодня предлагают самые высокие процентные ставки для клиентов, закладывающих средства на год. Оба банка недавно немного повысили процентные ставки на депозиты на 0,2% и теперь их предложения наиболее выгодные по сравнению с тремя меньшими банками - "Мизрахи", "Дисконт" и "Бейнлеуми". Однако разница в процентных ставках незначительна и составляет всего несколько десятых процента.

На текущий момент "Леуми" и "Хапоалим" предлагают ставку 4,2% на годовые депозиты с фиксированным процентом, а другие банки предлагают от 4,05% до 4,1%. Лидером является цифровой банк One Zero с предложением 4,75%. Следует помнить, что существует 15-процентный налог на эту прибыль.

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