Какое место Израиль занял в рейтинге наиболее развитых систем здравоохранения

В опросе приняли участие более 17 тысяч человек из разных уголков мира.

Еженедельник US News & World Report представил рейтинг стран за текущий год с наиболее развитыми системами здравоохранения. И наше государство заняло 19-е место.

Об этом сообщается на US News.

Здравоохранение Израиля поставили в списке между медицинами Ирландии (18-е место) и Испании (20-е место). Лидером рейтинга оказалась Швеция, а после нее идет Канада, Финляндия, Дания и Норвегия. А вот США в списке заняли 23-е место.

Для составления рейтинга аналитики обработали данные результатов опроса более 17 тысяч человек из разных уголков мира. По их мнению, те страны, которые имеют хорошие системы общественного здравоохранения, больше средств направляют на социальные нужды, соответственно у их граждан выше продолжительность жизни.

"Курсор" писал ранее, что в сети опубликовали новый рейтинг самых могущественных стран мира в 2023 году, стало известно, на каком месте оказался Израиль.

Еще мы писали, что в журнале World Report был опубликован ежегодный глобальный рейтинг лучших стран мира, основанный на 73 параметрах и опросе 17 тысяч респондентов. Израиль показал положительную динамику и поднялся на одну ступеньку, занимая 36-е место из 87 стран.

Напомним, что экономическое издание Visual Capitalism составило рейтинг самых богатых стран мира по ВВП на душу населения, согласно данным за 2022 год. И Израиль в списке оказался на относительно высоком месте.

Читайте также, что американское издание Newsweek назвало медицинский центр "Шиба", расположенный в Рамат-Гане, одной из 20 лучших в мире "умных больниц" года.