Каменный террор в в Иерусалиме: есть пострадавшие

Бригада МАДА оказала помощь водителю автобуса в Иерусалиме, в который арабы бросали камни. Пострадавшего доставили в больницу «Хадасса».

В Иерусалиме поздно вечером, 20 октября, палестинские террористы закидали камнями автобус.

В результате пострадал 20-летний водитель автобуса. Он получил травмы легкой степени.

Прибывшие парамедики Маген Давид Адом оказали необходимую помощь пострадавшему на месте, после чего его доставили в больницу «Хадасса» в Иерусалиме.

Кроме того, полиция сообщила, что арабы в Восточном Иерусалиме бросали камни на мосту Узи Наркис, через который проходит дорога из центра столицы в районы Писгат-Зеэв и Неве-Яаков. Пострадавших людей не было, однако повреждено несколько машин. Полиция задержала двоих подозреваемых в участии в каменных терактах.

Ранее Курсор писал, что под Бейт-Лехемом поселенцы жестоко избили двух израильтянок. Сейчас одна из женщин лежит в иерусалимской больнице со сломанной рукой, переломанными ребрами и травмой головы.

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