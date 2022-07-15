В Израиле наблюдается рекордная инфляция

За последние 12 месяцев цены на материалы для жилищного строительства существенно увеличились на 6,6%, что, как ожидается, приведет к дальнейшему росту цен на жилье в будущем.

Индекс потребительских цен в июне вырос на 0,4 процента. А вот годовой показатель инфляции достиг 4,4 процента. Этот показатель самый высокий с ноября 2008 года. При этом темпы роста стоимости жилья снова подскочили на 16 процентов.

Об этом сказано в новом отчете Статистического Бюро Израиля.

Для израильтян в июне заметно подорожали транспортные расходы — на 2,4 процента, цены на культурные мероприятия и развлечения — на 0,7 процента, и медицину — на 0,6 процента. За последний год стоимость материалов для жилищного строительства существенно выросла. Речь идет о показателе в 6,6 процента.

Что касается аренды жилья, по данным ЦСБ около 90% арендаторов имеют действующие договоры аренды, и поэтому цена для большинства из них осталось неизменной. У 7,5 процента арендаторов, продливших договор, произошло увеличение арендной платы примерно на 3 процента.

Ранее наш сайт сообщал, что рост цен и политическая нестабильность подрывают доверие израильтян.

Кроме того, редакция Курсора писала, что названы города Израиля, где снижаются цены на жилье.

Еще напомним, что эксперты рассказали, подешевеют ли в Израиле квартиры.