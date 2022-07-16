Цены на жилье в Израиле продолжают бить новые рекорды

Цены на жилье в Израиле продолжают расти до рекордных уровней, несмотря на недавнее замедление темпов роста покупок, сообщило в пятницу Центральное статистическое бюро, подскочив на 15,9% за последний год.
За месяц с апреля 2022 года по май 2022 года квартиры подорожали в среднем на 1,4%, по сравнению с предыдущим месяцем. Эта цифра включает как новую, так и подержанную недвижимость.
Таким образом, цены выросли почти на 16% по сравнению с периодом с апреля 2021 года по май 2021 года, что является самым высоким годовым ростом цен на жилье за последнее десятилетие.
Ежемесячный рост на 1,4% сопоставим с ростом на 0,9% в период с марта по апрель, который наблюдался по всей стране.
В Тель-Авиве рост цен на 1,9% был самым резким в городе за последние три месяца. Даже в районах, считающихся более периферийными, наблюдался значительный рост цен: на севере он составил 1,4%, а на юге — 1,2%.
При сравнении со стоимостью сделок за аналогичный период прошлого года (с апреля по май 2021 года), двузначный рост цен был зафиксирован во всех районах: Центральный — на 19,5%, Тель-Авив — на 15,3%, Иерусалим — на 14,6%, Хайфа — на 14,4%, Южный — на 14,2% и Северный — на 12,8%.
Ранее Курсор писал, что в Израиле образовался профицит бюджета. В минфине заявили, что после пяти месяцев профицита с января по май нынешнего года, в июне был зафиксирован дефицит в размере 1,5 миллиарда шекелей.
Также аналитики заявили, что повышение процентной ставки Банком Израиля недостаточно. Аналитики считают, что Банк Израиля должен был еще больше повысить процентную ставку.
Банк Израиля вновь резко поднял учетную ставку. Речь идет о самом резком росте учетной ставки за последние 11 лет. Более того, нет гарантий, что ставка не продолжит расти в течение всего 2022 года.