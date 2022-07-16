Цены на жилье в Израиле продолжают бить новые рекорды

Продолжающийся рост цен на недвижимость по всей стране происходит, несмотря на недавнее замедление продаж и крупномасштабный жилищный проект, субсидируемый государством.

Цены на жилье в Израиле продолжают расти до рекордных уровней, несмотря на недавнее замедление темпов роста покупок, сообщило в пятницу Центральное статистическое бюро, подскочив на 15,9% за последний год.

За месяц с апреля 2022 года по май 2022 года квартиры подорожали в среднем на 1,4%, по сравнению с предыдущим месяцем. Эта цифра включает как новую, так и подержанную недвижимость.

Таким образом, цены выросли почти на 16% по сравнению с периодом с апреля 2021 года по май 2021 года, что является самым высоким годовым ростом цен на жилье за последнее десятилетие.

Ежемесячный рост на 1,4% сопоставим с ростом на 0,9% в период с марта по апрель, который наблюдался по всей стране.

В Тель-Авиве рост цен на 1,9% был самым резким в городе за последние три месяца. Даже в районах, считающихся более периферийными, наблюдался значительный рост цен: на севере он составил 1,4%, а на юге — 1,2%.

При сравнении со стоимостью сделок за аналогичный период прошлого года (с апреля по май 2021 года), двузначный рост цен был зафиксирован во всех районах: Центральный — на 19,5%, Тель-Авив — на 15,3%, Иерусалим — на 14,6%, Хайфа — на 14,4%, Южный — на 14,2% и Северный — на 12,8%.