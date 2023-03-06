Кнессет утвердил в предварительном чтении закон об ужесточении наказания за нападения на врачей

Максимальное наказание могут увеличить с 3 до 5 лет лишения свободы.

6 марта Кнессет утвердил в предварительном чтении законопроект депутата Гидеона Саара, бывшего министра юстиции, об ужесточении наказания за нападения на врачей и медицинский персонал.

Об этом сообщает Telegram-канал «Израиль сегодня».

Предложение Саара предусматривает увеличение максимального наказания за атаку медперсонала будет увеличено с 3 до 5 лет лишения свободы, а также классификацию преступления как тяжкого. Поправка коснется каждого медицинского сотрудника, в том числе парамедиков и фельдшеров скорой помощи (МАДА и Ихуд Ацала).

Саар приветствовал одобрение Кнессетом законопроекта об ужесточении наказания за нападение на медицинский персонал.

«Мы наблюдаем все больше и больше случаев проявления насилия в больницах и не только. Врачи и медицинские сотрудники работают круглосуточно, проявляя самоотверженность и профессионализм, и мы обязаны поддержать их и обеспечить их безопасность. Чтобы бороться с насилием, необходимо ввести суровое наказание за его проявление, в чем и заключается мой законопроект», – сказал он.

Ранее мы рассказывали, что более 200 врачей-резервистов начали угрожать прекращением службы в случае продолжения судебной реформы. В письме от военных врачей-резервистов указано требование остановить законодательные изменения «немедленно и без предварительных условий».

Также «Курсор» сообщал, что, по словам премьер-министра Нетаниягу, угрозы резервистов Армии обороны Израиля не явиться на службу – «экзистенциальная» угроза для Израиля.

Помимо этого президент Герцог провел встречу с представителями Центра местного самоуправления для согласования плана, который касается судебной реформы. По его словам, «мы как никогда близки к возможности согласования компромиссного плана», а также он добавил, что «по большинству вещей есть закулисные договоренности».