Кнессет утвердил законопроект о социальной поддержке людей с ограниченными способностями

Кнессет рассмотрел и утвердил во втором и третьем чтении законопроект о социальном обеспечении людей с ограниченными возможностями.

Социально значимый закон получил поддержку 42 депутатов. Несогласных и воздержавшихся не было.

Согласно данному закону, будут урегулированы права инвалидов на получение социальных услуг, чтобы поддержать их право на свободную и автономную жизнь.

В первом чтении этот законопроект был принят еще 7 июня и фактически он впервые на законодательном уровне закрепляет права людей с ограниченными возможностями в соответствии с Конвенцией Организации Объединенных Наций.

Для реализации проекта потребуется выделить из бюджета 2,2 млрд шекелей.

«Курсор» писал, что Либерман назвал цену новых выборов для Израиля. Кроме того, Либерман высказался по поводу повышения минимальной заработной платы. По его мнению, это сильно увеличит государственные расходы.

Также мы сообщали, что Минздрав сообщил о запуске станций самообслуживания для тестирования на COVID. Министерство здравоохранения подтвердило эффективность и одобрило использование автоматов самотестирования на коронавирус. Они будут доступны по всей стране.

Напомним, коалиция опасается, что Ликуд может заблокировать новые выборы. План коалиции по роспуску Кнессета в понедельник и назначению новых выборов может столкнуться с серьезным испытанием.