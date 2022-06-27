Коалиция опасается, что Ликуд может заблокировать новые выборы

План коалиции по роспуску Кнессета в понедельник и назначению новых выборов может столкнуться с серьезным испытанием.

На прошлой неделе Кнессет проголосовал 110 голосами против 0, чтобы поддержать одиннадцать различных законопроектов, призывающих к роспуску Кнессета, отправив Израиль на пятые всеобщие выборы за три года.

Об этом сообщает 7Israel National News.

После голосования в Кнессете законопроекты были направлены в комитет Палаты представителей для рассмотрения. Как только законопроекты получат одобрение комитета, они будут представлены на рассмотрение пленума Кнессета для двух последних голосований.

Но члены коалиции опасаются, что председатель комитета палаты представителей, член парламента от «Ямина» Нир Орбах, покинувший коалицию, может намеренно затянуть процесс утверждения, дав «Ликуду» возможность сформировать альтернативное правительство в текущем Кнессет.

«Ликуд» заручился поддержкой членов коалиции, в том числе «Ямины», «Тиква Хадаша» и «Кахаль-Лаван», в попытке свергнуть нынешнее правительство и сформировать новое, тем самым помешав альтернативному премьер-министру Яиру Лапиду стать главой правительства во время сезона выборов.

Правительство надеется распустить Кнессет до полуночи с четверга на пятницу, когда истекает срок действия Закона об Иудее и Самарии.

Если Кнессет будет распущен до истечения срока действия закона, то закон будет автоматически продлен на шесть месяцев, что даст следующему правительству возможность принять пятилетнее продление без прекращения действия закона.

Однако, если правительству не удастся распустить Кнессет к вечеру четверга, израильский закон, который в настоящее время применяется к зоне C Иудеи и Самарии косвенно, через гражданскую администрацию Министерства обороны, больше не будет действовать в еврейских общинах в этом районе.

Члены коалиции предупредили о «полном хаосе» в Иудее и Самарии, если закон не будет продлен, что оставит жителей Израиля в беде, потеряет свой статус жителей Израиля, а полиция потенциально не сможет обеспечить соблюдение израильского гражданского законодательства.

В прошлый четверг Карив пообещал вынести законопроекты о роспуске Кнессета из комитета палаты представителей и утвердить их в комитете по конституции, который он возглавляет. Но юрисконсульт Кнессета намекнул, что такой шаг может быть недопустимым.

Ранее Курсор писал, что Бецалель Смотрич заявил, что еще есть шанс предотвратить очередные выборы. Смотрич заявил, что «для меня выборы — это лучший вариант, потому что мы выиграем, но национальные интересы превыше всего».

Стало известно, что ультраортодоксы готовы сотрудничать с Бени Ганцем. Высокопоставленные члены «Яадут а-Тора» и ШАС заявили, если Биньямин Нетаниягу не сможет получить 61 место, то огни готовы предложить ротационное правительство Бени Ганцу.

Кроме этого, в Ямине согласились с тем, что Шакед возьмет на себя управление, если Беннет уйдет из политики. По данным СМИ, соответствующее решение принято во время встречи Беннета и Шакед с заместителем министра по делам религий Матаном Каханой.

Наша редакция сообщала, что министр юстиции Гидеон Саар заявил, что партия «Тиква Хадаша» не рассматривает возможность единого списка с «Кахоль-Лаван».

Курсор писал ранее, что предстоящие выборы обойдутся Израилю в 2,9 миллиарда шекелей.Кнессет в среду провел первое из серии голосований за роспуск по требованию правительства после того, как премьер-министр Нафтали Беннет объявил ранее на этой неделе, что его разнообразная, пострадавшая от кризиса коалиция из восьми партий больше не может функционировать.

Мы также сообщали, что Моше Гафни пытается сформировать правительство до роспуска Кнессета. Лидер партии «Яадут а-Тора» сейчас активно проводит встречи с депутатами для того, чтобы сформировать альтернативное правительства до его роспуска на следующей неделе.

Напомним, что Нетаниягу жестко отреагировал на резонансное заявление депутата от Ликуда. В то время, как «Ликуд» пытается создать правительство, член партии Дуди Амсалем заявил, что «нет никаких проблем, чтобы потом к их коалиции присоединилась партия РААМ.