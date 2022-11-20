Коалиционные переговоры: компромисс между ШАС и Ликудом не состоялся

Отказ Смотрича принять предложение Нетаниягу сорвал намечавшийся компромисс с партией ШАС, теперь Арье Дери продолжает требовать портфель минфина.

Переговоры остановились на том же этапе, что и в конце прошлой недели. Ситуация сейчас такая: председатель «Религиозного сионизма» Бецалель Смотрич требует портфель безопасности, а глава партии ШАС Арье Дери продолжает требовать портфель финансов.

Из-за жесткой оппозиции Смотрича стало неактуальным достигнутое неофициальное соглашение между Ликудом и Дери о его отказе от министерства финансов в обмен на улучшенный пакет должностей.

При этом Ликуд направил Смотричу предложение, что представитель его партии получит должность министра или заместителя министра в оборонном ведомстве.

В самом Ликуде, как сообщают источники, нарастает напряженность из-за ожидаемого распределения портфелей внутри партии.

Ранее Курсор писал, что Нетаниягу не отдаст Смотричу портфель минобороны, даже если потребуются новые выборы.

Также Курсор информировал о том, что председатель партии «Религиозный сионизм», депутат Кнессета Бецалель Смотрич отменил поездку в Нью-Йорк на конференцию делегации Хабада.

Кроме того, мы писали, что Нетаниягу предложил Смотричу «компенсационный пакет». Будущий премьер-министр направил лидеру «Религиозного сионизма» новое предложение, пытаясь убедить его отказаться от портфеля министра финансов или главы минобороны.

Напомним, ранее наш сайт информировал, что между «Ликудом» и «Оцма Иегудит» был достигнут существенный прогресс. Известно, что это произошло в рамках встречи между председателем «Ликуда» Биньямином Нетаниягу и председателем «Оцма Иегудит» Итамаром Бен-Гвиром.