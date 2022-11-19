Нетаниягу не отдаст Смотричу Минобороны, даже если потребуются новые выборы — СМИ

Переговорные группы встретятся в воскресенье, чтобы продолжить обсуждения по формированию нового правительства.

В партии «Ликуд» призвали председателя ШАС Арье Дери и лидера «Религиозного сионизма» Бецалеля Смотрича поговорить между собой и решить вопрос должности министра финансов в новом правительстве.

Об этом сообщает Israel Hayom со ссылкой на источники в «Ликуде».

Отмечается, что в окружении Смотрича отклоняют просьбу и говорят, что это не вопрос Смотрича и Дери, а вопрос, который должен решать тот, кто получил мандат — Биньямина Нетаниягу.

При этом в «Ликуде» заявляют, что Нетаниягу ни в коем случае не отдаст Смотричу портфель министра обороны, даже если для этого потребуется вновь проводить выборы в Кнессет.

«Смотрич, со своей стороны, повторяет свою позицию о том, что если не Министерство обороны, то единственным вариантом является портфель министра финансов», — пишет издание.

Как сообщал Курсор, «Ликуд» представил Бецалелю Смотричу новое предложение в попытке убедить его отказаться от руководящих должностей в министерствах финансов и обороны.

Это предложение было сделано на фоне разрыва контактов между председателем партии «Религиозный сионизм» и будущим премьер-министром Биньямином Нетаниягу.

Последнее предложение, представленное председателю партии «Религиозный сионизм», на которое он еще не ответил, включает «компенсационный пакет», если он согласится отказаться от Министерства финансов. Пакет включает в себя три портфеля, включая должность министра юстиции, образования или любой другой крупный пост, не связанный с финансами или обороной.

Также Курсор информировал о том, что председатель партии «Религиозный сионизм», депутат Кнессета Бецалель Смотрич отменил поездку в Нью-Йорк на конференцию делегации Хабада. Соответствующее решение было принято Смотричем для того, чтобы закончить коалиционные переговоры и как можно быстрее добиться создания полноценого правительства.