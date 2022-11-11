Коалиционные переговоры: о чем уже договорились стороны

По информации СМИ, любое будущее правительство сможет проводить законы, меняющие правовые основы государства, без оглядки на оппозицию.

В ходе предварительных коалиционных переговоров в конце недели уже достигнуты договоренности по ряду ключевых пунктов программы будущего правительства. Так, «Ликуд» обязался включить в коалиционные соглашения все главные требования религиозных партий.

Об этом говорится в материале Israel Info.

Отмечается, что в соглашениях будет закреплено обязательство принять закон, позволяющий Кнессету преодолевать вето БАГАЦ на неконституционные законы большинством в 61 депутатский голос.

«Это означает отмену принципа верховенства закона и превращение представительной демократии в диктатуру большинства — любое будущее правительство, располагающее хотя бы минимальным большинством в Кнессете, сможет проводить законы, меняющие правовые основы государства, без оглядки на оппозицию», — пишет издание.

Также, по информации журналистов, согласовано и обязательство “развивать молодое поселенчество”, то есть легализовать самовольно воздвигнутые на палестинских землях поселенческие форпосты.

«В коалиционные соглашения будет включено и обязательство государства финансировать частные религиозные школы наравне с государственными, даже если в них не преподаются базовые общеобразовательные дисциплины. Это обещание помогло Нетаниягу предотвратить раскол блока “Еврейство Торы” и, в конечном счете, обеспечило ему победу на выборах», — говорится в статье.

Кроме того, отмечается, что государство не только резко увеличит финансирование религиозных школ, не дающим детям элементарных навыков для жизни в современном мире, но и увеличит почти вдвое стипендии взрослым ешиботникам — как женатым, так и не женатым. Коалиционные соглашения якобы закрепляют выделение на эти цели дополнительного бюджета в 1.2 миллиарда шекелей.

«Наконец, будущее правительство обязуется отменить все реформы “правительства перемен”, включая налоги на одноразовый пластик и вредные для здоровья сладкие напитки, а также реформу министра связи Йоаза Генделя, освободившего от “крепостной зависимости” абонентов “кошерной” телефонной связи. Ультраортодоксальные дельцы вернут себе важный рычаг власти над своей паствой», — резюмирует издание.

Ранее Курсор писал, что депутат от НДИ заявил, что Нетаниягу хочет «избавиться» от Бен-Гвира и Смотрича. Политик утверждает, что Нетаниягу «засылает своих эмиссаров к Лапиду и Ганцу».

Курсор сообщал, что Нетаниягу встретился с главой партии «Ноам». Председатель партии «Ликуд» Биньямин Нетаниягу встретился с Ави Маозом, главой партии «Ноам».