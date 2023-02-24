Количество неонацистских митингов в Германии за год удвоилось — депутат Бундестага

По словам Петры Пау, мобилизующая сила крайне правых больше, чем показывают данные федерального правительства.

Немецкие законодатели предупреждают, что число участников неонацистских митингов в стране удвоилось с 2022 года.

Об этом сообщает издание Zeit.

Так, Бундестаг обнаружил, что правые экстремистские группировки смогли обеспечить себе огромное количество новобранцев в прошлом году, при этом количество участников демонстраций увеличилось более чем вдвое.

По данным Бундестага за 2022 год, в демонстрациях ультраправых приняли участие 15 700 человек. Это число значительно увеличилось с 7745 в 2021 году.

По данным издания, депутат Петра Пау предупредила, что к опасности неонацистского движения для общества следует относиться серьезно.

«К сожалению, мобилизующая сила крайне правых больше, чем показывают данные федерального правительства», — сказал По.

Пау призвала правительство относиться к маршам правой популистской партии АдГ так же, как к митингам крайне правых групп, имея в виду марш АдГ в Берлине в октябре 2022 года, в котором приняли участие 10 000 человек.

«Правительство должно, наконец, внимательнее взглянуть на трансформацию правого экстремизма, который больше не находится только в грязном правом углу, но распространяется далеко в средний класс», — сказала депутат.

Как сообщал Курсор, 85 процентов французских евреев считают антисемитизм широко распространенной проблемой во Франции, при этом 73 процента говорят, что за последнее десятилетие он усилился.

Но только 64% ​​населения Франции считает, что антисемитизм широко распространен и растет.