Колледж «Сапир» временно перевели на онлайн обучение: в чем причина

Администрация израильского колледжа «Сапир» объявила, что до конца текущей недели студенты переходят на дистанционное обучение.

Во вторник вечером, 2 августа, администрация самого большого государственного израильского колледжа «Сапир» заявила, что студенты до конца недели переходят на онлайн обучение.

Об этом сообщает издание News.walla.

Отмечается, что такое решение было принято в связи с обостренной ситуацией на юге страны. В частности, там перекрыты дороги, а это затрудняет студентам и преподавателям добираться до кампуса.

В учебном учреждении сообщили, что инструкции на следующую неделю будут опубликованы в соответствии с развитием событий.

«Курсор» писал ранее, что из-за ареста высокопоставленного члена палестинской террористической группировки «Исламский джихад», израильские военные приказали закрыть несколько основных автомагистралей вдоль границы с Газой во вторник утром. Это была необходимая мера предосторожности против возможных атак из прибрежного анклава.

Еще мы писали, что Армия Израиля обновила список трасс в районах, прилегающих к Сектору Газа, которые сейчас заблокированы для движения автомобильного транспорта.

Напомним, что силы ЦАХАЛа и Пограничной полиции Израиля провели ночью антитеррористические рейды в ряде мест в Иудее и Самарии, в том числе в городах Карават Бани Зейд, Аль-Рам, Санур и Хеврон.