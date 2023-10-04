Комиссар полиции Коби Шабтай попал в скандал из-за новой должности дочери

Яар Шабтай получила работу в полиции по мониторингу арабских СМИ, но она не говорит по-арабски.

Дочь комиссара полиции Коби Шабтая — Яару Шабтай — назначили на должность наблюдателя за арабскими СМИ в полиции, что, как сообщается, вызвало недоумение среди старших офицеров, поскольку она не говорит на этом языке.

Об этом пишет The Times Of Israel.

27-летняя Яар Шабтай занимала ряд должностей в полиции с тех пор, как семь лет назад поступила на службу и дослужилась до офицерского звания.

В мае ее назначили представителем Северного округа, но она продержалась там всего три месяца, прежде чем вернулась в свой старый отдел в центральном городе Хадера.

Когда открылась вакансия наблюдателя арабских СМИ, Шабтай выдвинула свою кандидатуру и получила эту работу, поскольку никто больше не подал заявку, сообщил во вторник 12-й канал.

В сети сообщили, что ее назначение удивило ряд неназванных высокопоставленных офицеров полиции, которые выразили недоумение по поводу того, как Шабтай сможет выполнять свою работу, не говоря ни слова по-арабски.

В заявлении, опубликованном 12-м каналом, израильская полиция поддержала назначение Шабтай, назвав ее неотъемлемой частью онлайн-присутствия сил.

«Офицер была выбрана на эту должность благодаря ее навыкам и пригодности», — говорится в заявлении.

В последние месяцы Коби Шабтай подвергся резкой критике из-за неспособности полиции подавить рекордную волну преступности, захлестнувшую арабские общины.

Он также вступил в спарринг с министром национальной безопасности Итамаром Бен-Гвиром, который, как сообщается, слил аудио звонка с Шабтайем, в котором последний сказал, что убийство - «в природе» арабов.

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