Комитет Кнессета рекомендует поднять зарплату депутатам: на сколько вырастет жалование избранников

Заработная плата депутатов и высокопоставленных чиновников государственного сектора не обновлялась в 2021 и 2022 годах из-за эпидемии Covid.

Комитет по определению заработной платы и выплат депутатам рекомендует поднять зарплату депутатам примерно на 5%.

Об этом информирует портал Globes.

При этом предлагается, чтобы члены Кнессета отказались от повышения заработной платы на 12,5%, что является средним уровнем повышения оклада депутатов. Вместо этого парламентарии получат прибавку в 5,1%.

«Решение обосновано тем, что полное повышение «не соответствует складывающейся общей экономической ситуации (включая инфляционный аспект), и пример, который члены Кнессета должны подавать обществу в целом и государственным служащим в частности», — считают в комитете.

Как сообщал Курсор, средняя заработная плата наемных работников в Израиле за последний год выросла не только в номинальном, но и в реальном выражении. Так, впервые с начала года рост зарплаты обогнал темпы инфляции.

В частности, по сравнению с сентябрем 2021 года средняя зарплата в стране увеличилась на 4.7% и достигла 12,214 шекелей. При этом уровень инфляции за те же 12 месяцев составил 4.6%. Таким образом, реальная зарплата израильских работников увеличилась на 0.1 процентных пункта.

Быстрый рост зарплаты на фоне инфляции тревожит экономистов. Увеличение денежной массы в обороте порождает новый рост цен — это явление известно под названием инфляционной спирали. Поскольку темпы роста зарплат высокооплачиваемых работников в Израиле сильно обгоняют повышение минимальной зарплаты, от раскручивания инфляционной спирали страдают самые малообеспеченные слои населения — социальное неравенство усугубляется.

Также Курсор информировал о том, что партия «Авода» выступила против запланированного повышения заработной платы депутатов Кнессета.

Ранее Комитет по определению заработной платы и выплат депутатам предложил выплачивать дополнительные 910 шекелей каждому члену Кнессета в месяц, что в сумме составляет около 11 000 шекелей в год. «Авода» заявила, что будет выступать против этого шага, за который должен проголосовать комитет палаты представителей Кнессета.