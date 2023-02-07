Комитет Кнессета сокращает полномочия правительства по COVID

Правительство может постановить, чтобы авиакомпании требовали от пассажиров предоставления отрицательного результата теста.

Комитет Кнессета по здравоохранению принял решение лимитировать возможности правительства вводить ограничения в отношении мер по защите от COVID-19.

Об этом сообщает jewishpress.

Теперь меры, связанные с противодействием пандемии коронавируса, будут недоступны Кнессету.

Закон, который требует еще двух голосов, он отменит полномочия правительства вводить публичные запреты, меры изоляции и ограничения на публичные собрания.

Законодательство оставляет открытой возможность для правительства предпринять другие шаги, например, потребовать, чтобы авиакомпании требовали от пассажиров предоставления отрицательного результата теста перед посадкой в ​​самолет. Это также оставляет открытой возможность для людей проходить тестирование при въезде в Израиль и отказывать во въезде лицам с положительным результатом теста.

По данным министерства здравоохранения, 12 203 израильтянина умерли от COVID с момента подтверждения первого случая заболевания в стране в феврале 2020 года. В настоящее время насчитывается 5 277 активных случаев, из которых 89 считаются серьезными.

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