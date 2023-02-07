МИД обратился к израильтянам в связи с землетрясением в Турции

В результате природных катаклизмов погибли тысячи человек, еще десятки тысяч получили ранения.

Министерство иностранных дел предостерегло израильтян от прибытия в районы, пострадавшие от землетрясения в Турции.

Там напомнили, что в последние дни на юго-востоке Турции произошло несколько сильных землетрясений и афтершоков, в результате которых погибли тысячи человек, еще десятки тысяч получили ранения. Также были нанесены серьезные повреждения зданиям и необходимой инфраструктуре, такой как больницы и водопроводная инфраструктура.

«Министерство иностранных дел призывает израильтян не выезжать в районы, пострадавшие от землетрясения», — говорится в сообщении МИД.

Как сообщал Курсор, глава Альянса раввинов исламских государств раввин Менди Читрик сообщил, что информации о жертвах среди еврейских общин в зоне землетрясений в Турции не поступало.

«Пожалуйста, продолжайте молиться за наших друзей и коллег, с которыми мы не можем связаться в Адыямане, Малатье, Антакье, Газиантепе и Килисе», написал раввин Читрик.

По его словам, все члены еврейской общины находятся в безопасности, однако он пока не знает точно, был ли нанесен какой-либо ущерб их синагогам. Сейчас раввин направляется в южную Турцию.

Курсор писал, что в Турции и Израиле произошло новое землетрясение. Подземные толчки ощущались в городах Афула, Нагария и Ор-Акива.

Кроме этого, Израиль предложил помощь Турции после мощного землетрясения.

Также Курсор информировал о том, что Еврейские федерации Северной Америки собирают деньги для Турции и Сирии.

Помимо этого, мы сообщали о том, что комитет Кнессета высокого уровня проведет экстренное заседание, чтобы рассмотреть готовность страны к землетрясениям после смертоносных подземных толчков в Турции и Сирии, унесших жизни тысячи людей.