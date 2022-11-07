Компания Energean обнаружила в израильских водах новые залежи природного газа

По предварительному анализу, в скважине должно находиться от 10 до 21 млрд кубометров газа.

Британско-греческая компания Energean по разведке и добыче углеводородов, специализирующаяся на природном газе, заявила о новых залежах природного газа в израильских экономических водах.

Об этом сообщает издание News.israelinfo.

Речь идет о скважине «Зевс», расположенной в районе «Олимпус» на месторождении «Танин», что к западу от «Кариш». В компании говорят о нахождении около 13 млрд кубометров природного газа. Это подтверждает предварительный анализ, согласно которому, в этом месте должно находиться от 10 до 21 млрд кубометров газа.

Также британско-греческая компания рассказала, что на скважине «Этна» залежи газа, по сравнению с данными апреля текущего года, увеличились с 8 до 11,5 млрд кубометров. Все это относительно небольшие поправки, но они увеличивают рентабельность разработки.

«Курсор» писал ранее, что британско-греческая компания по разведке и добыче энергии Energean уведомила фондовые биржи Тель-Авива и Лондона о крупном открытии природного газа в коммерческих количествах на разведочном участке Hermes на шельфе Израиля.

Еще мы писали, что 9 октября, британско-греческая компания Energean заявила о том, что газодобывающая платформа «Кариш» подключена к израильской системе газоснабжения, и что началась процедура проверки подводного газопровода.