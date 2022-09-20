Конфискация на миллионы шекелей: Ганц подписал указ об изъятии средств у террористов

Счета террористов, которым выплачивает компенсации Палестинская автономия за участие в терактах, будут заморожены, а после средства будут переданы в бюджет Израиля.

Израиль начал проводить конфискацию миллионов шекелей, которые переведены террористам на частные банковские счета Палестинской администрацией за участие в терактах.

Министр обороны Бени Ганц подписал приказ об изъятии около десяти миллионов шекелей, сообщает газета Israel Hayom.

Ганц прокомментировал: «Мы будем продолжать бороться с финансированием террора и наносить ему любые удары, мы будем продолжать действовать против тех, кто причастен к террору».

Указ принят в рамках масштабных усилий минобороны по борьбе с террористическими организациями и регулярными выплатами от ПА заключенным террористам.

Приказы были подписаны после согласований с Агентством безопасности Израиля, Национальным бюро по борьбе с финансированием террора, полицией Израиля, Налоговым управлением и другими финансовыми организациями.

Приказ о конфискации затронул 86 террористов, которые в настоящее время находятся в тюрьмах или были освобождены, а также членов их семей. Сумма, подлегающая аресту, измеряется десятью миллионами шекелей.

По указу Ганца, были установлены контакты и проведены консультации с банками-отправителями и банками-получателями, где террористы и члены их семей имеют счета. Им было приказано заморозить эти средства, которые впоследствии будут переданы государственному хранителю.

Это второй случай, когда Государство Израиль арестовывает средства террористов, и эти меры будет продолжаться в будущем.

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