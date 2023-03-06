Конфискованы оружие и боеприпасы: ЦАХАЛ задержал новых подозреваемых в терроре

Прошлой ночью израильские военнослужащие провели новые аресты на территории Иудеи и Самарии. В результате масштабной операции «Волнорез» были задержаны 14 лиц, подозреваемых в террористической деятельности.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

В операции были задействованы военные, бойцы пограничной полиции и сотрудники общей службы безопасности (ШАБАК). Они проходили в городах Шхем, Хеврон, в деревнях Эйзария, Байт-Умар, Кифаль-Харат, Харас, Эйн аль-Бидан, Харбут, Акабат-Джабр, Азмут, Сурда, Аль-Бира, Аната, Байт-Ула, Байт-Кахиль, Байт-Анун, Байт-Сахур, Аль-Хадр, Кафр-Наам, Анбата. В ходе некоторых операций произошли столкновения. Сообщений о пострадавших с израильской стороны не поступало.

Задержанные были переданы следователям ШАБАКа. ЦАХАЛ также конфисковал оружие, боеприпасы и угнанные автомобили.

«Курсор» писал ранее, что в ходе рейда ЦАХАЛа в Шхеме 22 февраля израильские военнослужащие производили точные выстрелы по невооруженным палестинцам, которые не представляли для них угрозы.

Еще мы писали, что в США осудили насилие в Иудее и Самарии, призывая к деэскалации. В Госдепартаменте призвали «немедленно снизить напряженность на словах и на деле» после нападения в Хаваре и последовавших за этим столкновений.

Напомним, что 28 февраля в Самарии в районе Шавей-Шомрон группа поселенцев напала на израильских военнослужащих, чудом обошлось без пострадавших. Автомобиль, за рулем которого находился поселенец, внезапно начала набирать скорость, и он сделал попытку наезда на офицера ЦАХАЛа.

Читайте также, что Силы обороны Израиля усиливают свое подразделение на территории Иудеи и Самарии третьим пехотным батальоном после того, как два батальона были развернуты после смертельного теракта в городе Хавара и последующих беспорядков поселенцев в этом районе.