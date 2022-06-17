В воскресенье забастовка учителей пройдет по всему Израилю

Профсоюз требует повысить зарплаты учителям – до 10 тысяч в месяц для начинающего педагога. Минфин соглашается повысить зарплату начинающим учителям до 8200 шекелей в месяц.

19 июня в Израиле пройдет очередная большая забастовка учителей. Так, профсоюз организует серию двухчасовых утренних забастовок по всей стране. Санкции, как угрожают представители профсоюза учителей, могут стать более жесткими.

Отметим, что занятия начнутся в 10:00. Правда, заведения для детей с особыми потребностями будут работать, как обычно.

Напомним, что учителя требуют, чтобы министерство финансов сформировало новое соглашение по заработной плате. Так, профсоюз требует повысить зарплаты учителям до 10 тысяч шекелей в месяц для начинающих педагогов. Однако пока министерство финансов готово повысить лишь до 8200 шекелей в месяц.

Глава профсоюза Яффа Бен-Давид заявила: «Еще чуть-чуть – и у вас уже не будет системы образования, которую нужно было бы спасать».

Ранее Курсор сообщал, что стало известно, почему в Израиле дорожает хлеб. Несмотря на контроль над ценами на хлеб, пекарни находят способ, чтобы заставить израильтян заплатить больше, а политики проводят реформы по снижению цен на ананасы и ягоды, а не на самые необходимые продукты питания для покупателей.

Кроме того, наш сайт писал, что в Израиле ввели новые налоги на курение.

Еще напомним, что эксперты заговорили о возможном окончании эпохи сильного шекеля.