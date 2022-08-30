Конфликт с семьями погибших на Олимпиаде спортсменов близок к урегулированию: озвучена новая сумма

Семьи погибших во время теракта на Олимпиаде в Мюнхене получили от правительства Германии новое предложение и, как сообщается, готовы принять его.

Германия заинтересована в решении денежного спора с родственниками жертв мюнхенской резни, поэтому предложила увеличение сумм выплат.

Как сообщает Ynet, предварительное соглашение достигнуто.

Правительство Германии повысило свое предложение компенсации и в настоящий момент оно составляет более 11 миллионов евро.

Семьи провели во вторник, 30 августа, переговоры с представителями Германии в Zoom, где было принято почти окончательное решение, что они больше не заинтересованы в ссоре и, скорее всего, примут предложение.

Курсор ранее писал, про теракт на Олимпиаде в Мюнхене: стало известно о новом предложении Германии для семей погибших спортсменов.Немецкие власти намерены попытаться урегулировать конфликт с семьями погибших спортсменов и обсуждают увеличение суммы компенсаций.

Также наш сайт информировал, что разгорелся скандал с открытием мемориала погибшим израильским спортсменам в Мюнхене. Скандал с суммой компенсации семьям спортсменов, погибших в теракте в Мюнхене, может повлиять на поездку президента Герцога в Германию.

Также напомним, мы сообщали про бойкот открытия мемориала в Мюнхене: Германия прокомментировала решение семей погибших спортсменов. Правительство Германии сожалеет, что члены семей погибших в Мюнхене израильских спортсменов отказываются приезжать на церемонию памяти, но все еще надеется урегулировать вопрос.