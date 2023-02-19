Коронавирус в Израиле: какие города объявлены «красными»

По состоянию на утро воскресенья, 19 февраля, в Израиле коронавирусной инфекцией заражены 4 414 человека (+258 за неделю). За последние сутки было проведено 2 792 теста, в 9 процентов случаев диагностировано заболевание.

Такие данные предоставило министерства здравоохранения.

Общее число заражений с начала пандемии составляет 4 794 130 случаев. На данный момент в медицинских учреждениях находится 359 пациентов, другие лечатся в домашних условиях. 22 человека подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО.

Согласно отчету, 93 процента тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство зараженных переносит болезнь легко.

Кроме того, по состоянию на 19 февраля, с точки зрения распространения коронавирусной инфекции в стране объявлен один «красный» город (с населением более 20 тысяч человек) – Эйлат. А к «оранжевой» зоне относится Модиин.

«Курсор» писал ранее, что несколько дней назад министерство здравоохранения отменило обязательство носить маски в медицинских и гериатрических учреждениях. Кроме того, отменено обязательство предъявлять тест на коронавирус на входе в учреждения.

Еще мы писали, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) отложила вторую фазу расследования происхождения коронавируса SARS-CoV-2 из-за трудностей, связанных с проведением исследований в Китае.

Напомним, что коронавирусная инфекция продолжает мутировать и уже по миру начал распространяться новый штамм заболевания под названием «Кракен». Американские исследователи говорят, что он лучше избегает иммунитета, а значит более опасный.