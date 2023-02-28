Коронавирус в Израиле: какие города оказались в «красной» и «оранжевой» зонах

По состоянию на вторник, 28 февраля, израильтяне продолжают болеть коронавирусной инфекцией, но показатели заболеваемости идут на спад. За прошлые сутки было выявлено 27 новых случаев.

Такие данные опубликовало министерство здравоохранения Израиля.

В общей сложности с начала пандемии в стране было выявлено 4798955 случаев заражения коронавирусом, 12288 заболевших умерли (+15 за сутки).

В настоящий момент заражены 4976 человек (+27 за сутки), 346 заболевших находятся в медицинских учреждениях (-33 за сутки), прочие выздоравливают в домашних условиях.

Согласно отчету ведомства, 93 процента тяжелобольных старше 60 лет. Абсолютное большинство заразившихся переносят болезнь легко.

Также в министерстве здравоохранения сообщили, что на сегодняшний день в Израиле есть только один «красный» город (с населением более 20 тысяч человек) – Кармиэль. К «оранжевой» зоне относятся города Модиин и Кирьят-Оно.

«Курсор» писал ранее, что ученые заявили, что коронавирус даже через год после выздоровления влияет таким образом на организм, что риск возникновения сердечных заболеваний остается высоким.

Еще мы писали, что группа исследователей из США выяснила, что коронавирус отрицательно влияет на микрофлору кишечника, что повышает риск развития других инфекционных заболеваний.

Напомним, что в ВОЗ не исключают, что вирус «Марбург» сможет конкурировать с коронавирусом. Новое заболевание начало стремительно распространяться в мире.

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