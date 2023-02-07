Коронавирус в Израиле: сколько человек находится в тяжелом состоянии

Сегодня утром, 7 февраля, минздрав обнародовал новые данные по эпидемии коронавирусной инфекции в стране.

В общей сложности с начала пандемии в Израиле было зафиксировано 4789232 случаев заражения COVID-19. 12219 заболевших скончались (+4 за сутки). За последние сутки было проведено 10383 тестов. В 6 процентов случаев выявлялся коронавирус.

В настоящий момент заражены 4939 человек (-19 за сутки). 356 заболевших в больницах (-24 за сутки), другие лечиться в домашних условиях. Состояние 104 пациентов оценивается врачами как тяжелое (+17 за сутки), 33 подключены к аппаратам ИВЛ или ЭКМО (+4 за сутки).

Согласно отчету министерства здравоохранения Израиля, 93 процентов тяжелобольных старше 60 лет.

По состоянию на 7 февраля 2023 года, по оценке минздрава, «красных» городов (с населением более 20 тысяч человек) в стране нет. А к «оранжевым» городам относится Цфат и Кирьят-Бялик.

«Курсор» писал ранее, что бустерная (третья) доза вакцины против SARS-CoV-2 была связана с 90-процентным снижением смертности среди людей с множественными заболеваниями по сравнению с двумя дозами.

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Напомним, что израильские ученые выяснили, насколько новая вакцина эффективна против «Омикрона».

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