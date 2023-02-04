Бустерная доза снижает смертность от COVID-19 на 90% — исследование

Ученые продолжают изучать последствия вакцинации и как она влияет на организм человека.

Бустерная (третья) доза вакцины против SARS-CoV-2 была связана с 90-процентным снижением смертности среди людей с множественными заболеваниями по сравнению с двумя дозами, согласно новому исследованию из Гонконга, опубликованному в CMAJ (Canadian Medical Association Journal).

«Мы обнаружили существенно сниженный риск смерти, связанной с COVID-19, у взрослых с мультиморбидностью, получивших гомологичную бустерную дозу BNT162b2, мРНК-вакцины, или CoronaVac, инактивированной цельновирусной вакцины», — пишет д-р Эстер Чан, Ли Ка. Shing Медицинский факультет Гонконгского университета и Лаборатория обнаружения данных для здоровья, Гонконг, с соавторами.

«Эти результаты подтверждают эффективность бустерных доз вакцин двух разных технологических платформ в снижении смертности среди людей с мультиморбидностью в условиях эпидемии Омикрон», — говорит доктор.

Когда в конце 2021 года в Гонконге разразилась эпидемия варианта Omicron (BA.2), город сообщил о самом высоком уровне смертности от COVID-19 в мире по сравнению с его населением в 7,5 млн человек. С 11 ноября 2021 года пожилые люди, медработники и другие приоритетные группы могли получить бустерную дозу мРНК BNT162b2 (Fosun-BioNTech, эквивалент Pfizer-BioNTech за пределами Китая) или CoronaVac (Sinovac). По состоянию на 1 января 2022 года все остальные имели право на прививку, в результате чего более 3 млн человек получили бустерные дозы за первые 4 месяца 2022 года.

«Наши результаты показывают, что эта своевременная масштабная мера общественного здравоохранения, вероятно, сыграла ключевую роль в снижении уровня смертности в условиях эпидемии, особенно среди людей, живущих с мультиморбидностью», — пишет Франсиско Лай, первый автор и научный сотрудник факультета Ли Ка Шинг, Университет Гонконга и Лаборатория обнаружения данных для здоровья, с соавторами.

Результаты исследования «подчеркивают потенциальную пользу бустерной вакцинации, особенно для уязвимых групп населения, живущих с мультиморбидностью, и подтверждают недавнее внимание к пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями для будущих бустерных доз вакцин против SARS-CoV-2 после первой бустерной дозы».

Надежные результаты будут способствовать доказательной базе того, что усиление обеспечивает надежную защиту от смерти от COVID-19.

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